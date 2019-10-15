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  • 15.10.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:23

CNN muhabirinden çok konuşulacak iddia: “Trump, Öcalan’ın manevi oğluyla görüştü!”

’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ederken CNN International’ın savunma muhabiri Ryan Browne, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Browne’un ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu /PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile görüştüğünü iddia etti. Browne iddiasını sosyal medya hesabından da paylaştı.

CNN muhabirinden çok konuşulacak Trump iddiası!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılıkla devam ederken İngiliz medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımların bazılarını açıklamasının hemen sonrası Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'da gazetecilere konuyla ilgili bilgi verdi.

CNN International'ın savunma muhabiri Ryan Browne, Pence'in açıklamalarına dayandırdığı demeçlere göre gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Browne'nin paylaşıma göre Pence bu açıklamalar sırasında, Trump'ın /SDG'nin başındaki Mazlum Kobani ile konuştuğunu açıkladı.

Muhabir Browne haberi twitter adesinden paylaştı.

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