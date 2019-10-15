CNN muhabirinden çok konuşulacak iddia: “Trump, Öcalan’ın manevi oğluyla görüştü!”

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılıkla devam ederken İngiliz medyasından çarpıcı bir iddia geldi.

ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımların bazılarını açıklamasının hemen sonrası Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da gazetecilere konuyla ilgili bilgi verdi.



CNN International'ın savunma muhabiri Ryan Browne, Pence'in açıklamalarına dayandırdığı demeçlere göre gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Browne'nin paylaşıma göre Pence bu açıklamalar sırasında, Trump'ın YPG/SDG'nin başındaki Mazlum Kobani ile konuştuğunu açıkladı.



Muhabir Browne haberi twitter adesinden paylaştı.