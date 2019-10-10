Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 10.10.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:29

Son dakika: , İngiliz vatandaşı 2 üyesini gözetimine aldı

, / tarafından kontrol edilen El-Hol Kampı'ndaki İngiliz vatandaşı 2 militanını kendi nezaretine aldı. Trump ise yaptığı açıklamada, "'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve 'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı." diyerek bu bilgiyi doğruladı.

ABD, 2 DEAŞ üyesini gözetimine aldı

, 2014 yılında başı kesilerek öldürülen gazeteci 'i infaz ettiğine inanılan 2 üyesini gözetimi altına aldı.

ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDILAR İDDİASI
ABD basınında yer alan haberlere göre; / kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan militanlar, kamptaki hapishaneden alınıp ülke dışına çıkarıldı.

İddiaya göre; El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı militanlar sadece gazeteci James Foley'in değil, DEAŞ tarafından esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarının infazından da sorumlu tutuluyor.

ABD ÜSSÜNE GÖTÜRÜLDÜLER
ABD'li yetkililer ''Beatles'' lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, gazetesi ise 2 teröristin 'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Gazetedeki habere göre, ABD 2 teröristi Amerika'da yargılamak istedi, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden 'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferleri yapılamadı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Trump, "Türkiye'nin ya da Kürtlerin kontrolu kaybetmesi olasılığına karşın ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ üyesini gözetimine aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri