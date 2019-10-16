ABD Başkanı Donald Trump: Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşıyorlar

Dünyanın önde gelen televizyon kanallarından FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.
ABD'nin önde gelen televizyon kanallarından olan FOX'un yayınına bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın ülke sınırlarını güçlendirdiğine vurgu yapan Trump, "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor." ifadelerini kullandı.
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