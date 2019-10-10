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  • 10.10.2019 23:29
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 23:40

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı , konusunda üç seçenekleri olduğunu belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" açıklamasında bulundu.

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ "hilafetini" yüzde yüz yendiklerini belirterek, "Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgelerde artık askerimiz yok. Biz işimizi mükemmel bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

Trump, "Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız!" görüşünü paylaştı.

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