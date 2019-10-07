ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmıştı. Ardından, ABD Dışişleri'nden bir yetkili "Biz bu operasyonu hiçbir şekilde desteklemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'da "Türkleri durdurmak için askeri bir adım atmayacağız" demişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Türkiye'nin operasyon başlatması durumunda, NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunacaklarını açıklamıştı.

Başkan Trump sosyal medya hesabı Twitter'den Türkiye'ye yeni bir yaptırım tehdidinde bulundu. Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı olası operasyona ilişkin açıklama yaptı.

TRUMP'IN SURİYE KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.