ABD Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimseyi tutmuyorum'' dedi.

Trump, "Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadesini kullandı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DAEŞ'lılar sizin sorumluluğunuzda dedim. Ben Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimi eve döndürmek için seçildim. ABD bir polis gücü değildir. Amacımız orada polislik yapmak olmamalıdır.

