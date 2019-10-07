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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 00:01

Son dakika: Başkanı Trump'tan açıklaması: Kimsenin tarafını tutmuyorum

Son dakika haberine göre, Başkanı Trump Türkiye ve 'ye dair açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı , Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, '' ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimseyi tutmuyorum'' dedi.

Trump'tan yeni 'Suriye' açıklaması

Başkanı , Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyona ilişkin, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkimiz var, Suriye'de kimseyi tutmuyorum'' dedi.

Trump, "Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadesini kullandı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DAEŞ'lılar sizin sorumluluğunuzda dedim. Ben Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimi eve döndürmek için seçildim. ABD bir polis gücü değildir. Amacımız orada polislik yapmak olmamalıdır.

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