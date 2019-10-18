O ülkede WhatsApp vergisi halkı sokağa döktü! Eğitime ara verildi!
Ekonomik durumun giderek kötüleştiği Lübnan'da iletişime iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi gerekçesiyle halk sokağa döküldü. Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomik politikasını protesto etti. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği protestoda 40 kişi yaralanırken eğitime de ara verildiği duyurdu.
Son yıllarda ekonomik sorunlarla boğuşan Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi gerekçesiyle dün akşam saatlerinde başlattıkları protesto gösterilerini gece boyunca sürdürdü.
Başkent Beyrut'un farklı bölgelerinde lastik yakarak yolları trafiğe kapattıktan sonra şehir merkezindeki Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan binlerce Lübnanlı, hükümet aleyhinde çeşitli sloganlar attı ve yöneticileri istifaya çağırdı.
Hükümet Sarayı'na yakın Şehitler Meydanı'nda toplanan öfkeli ve büyük kalabalık da lastiklerin yanı sıra çevredeki inşaatlardaki malzemeleri yakarak yolları trafiğe kapattı ve "halk yönetimin düşmesini istiyor", "devrim" şeklinde sloganlar attı.
Beyrut Riyad Sulh Meydanı'ndaki göstericiler, emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle dağıldı.
Baygınlık geçiren bazı eylemcilere sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomik politikasını protesto etti.
GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN 40 KİŞİ YARALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünün anayasa tarafından korunan kutsal bir değer olduğuna ancak bunun, başkasının malına zarar verme sınırına gelmemesi gerektiğine işaret edildi.
Protestocuların gösterilerini barışçıl ve kaosa yol açmayacak şekilde gerçekleştirmelerinin istendiği açıklamada, "İfade özgürlüğü, güvenlik güçlerine saldırma ve onlardan 40 kişiyi yaralama hakkını tanıyor mu?" denildi.
BAŞBAKAN İSTİFA ETMEYECEK
Öte yandan Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ülkedeki gösterilerin çoğunun barışçıl olduğunu ve güvenlik güçlerine, gerekmedikçe müdahalede bulunulmaması yönünde talimat verildiğini söyledi.
Başbakan Saad el-Hariri'nin daha önce dile getirdiği kemer sıkma politikalarını hatırlatan Hasan, "Hükümetin, kemer sıkma politikaları ile vatandaşın yükünü hafifletme arasında bir denge sağlaması gerekiyor" dedi.