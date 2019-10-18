O ülkede WhatsApp vergisi halkı sokağa döktü! Eğitime ara verildi!

Beyrut Riyad Sulh Meydanı'ndaki göstericiler, emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle dağıldı.

Baygınlık geçiren bazı eylemcilere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de yüzlerce kişi, hükümetin ekonomik politikasını protesto etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN 40 KİŞİ YARALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifade özgürlüğünün anayasa tarafından korunan kutsal bir değer olduğuna ancak bunun, başkasının malına zarar verme sınırına gelmemesi gerektiğine işaret edildi.

Protestocuların gösterilerini barışçıl ve kaosa yol açmayacak şekilde gerçekleştirmelerinin istendiği açıklamada, "İfade özgürlüğü, güvenlik güçlerine saldırma ve onlardan 40 kişiyi yaralama hakkını tanıyor mu?" denildi.