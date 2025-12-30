PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Raspadori için şartlı teklif!

Galatasaray, Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor ancak zorunlu satın alma maddesi olmadan transferi bitirmeyi hedefliyor.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye önemli bir alternatif arayışını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Atletico Madrid forması giyen İtalyan golcü Giacomo Raspadori için temasa geçti.

Sezon başında Napoli'den 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, beklentilerin aksine düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.


AYRILMAK İSTİYOR

Teknik heyetin kadro planlamasında öncelikli isimler arasında yer almayan Raspadori'nin, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BONSERVİS İSTENMİYOR

Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, İtalyan oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, transferde zorunlu satın alma maddesi içermeyen bir kiralama formülü üzerinde duruyor ve bu şartı Atletico Madrid'e kabul ettirmeye çalışıyor.

