Galatasaray'dan Elye Wahi harekatı!

Galatasaray'da golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Eintracht Frankfurt formasını terleten Elye Wahi ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan yükselmeyi garantilemesi ve turnuvanın da favorileri arasında yer alması nedeniyle Victor Osimhen'in dönüş tarihi bir hayli uzayacağa benziyor.

Bu dönemde forvette elinde sadece Mauro İcardi kalan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.



Bu futbolcu, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'den başkası değil. Kulübüyle yol ayrımına gelen ve fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız için harekete geçiliyor.

Bu sezon Alman ekibinde sadece hamle oyuncusu olarak toplamda 14 maçta sadece 400 dakika forma giyebilen Wahi, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı. Son yıllarda gittiği takımlarda tutunamayan ancak sıçrama yapacağı bir takım arayan Fildişi Sahili asıllı Fransız yıldız, yeni bir arayış içerisinde.

