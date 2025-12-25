PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray bombayı patlatacak! Transferde harekat başladı

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısı öncesi transferde vites artırdı. Listede uzun süredir izlenen bir isim var.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray bombayı patlatacak! Transferde harekat başladı

Trendyol Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk devrede topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Hem ligde hem de Avrupa arenasında hedeflerini büyüten Cimbom, transfer dönemini kritik görüyor.

Raphael Onyedika (REUTERS)Raphael Onyedika (REUTERS)

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray, kış transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda Belçika basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Raphael Onyedika (REUTERS)Raphael Onyedika (REUTERS)

HEDEF RAPHAEL ONYEDIKA

Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği Raphael Onyedika için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Nijeryalı futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Raphael Onyedika (REUTERS)Raphael Onyedika (REUTERS)

CLUB BRUGGE SATIŞA SICAK DEĞİL

Haberde, Club Brugge'nin 24 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir teklif gelmediği sürece satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Belçika temsilcisinin Onyedika için ciddi bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

Raphael Onyedika (REUTERS)Raphael Onyedika (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI

Raphael Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 24 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şovGalatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov
Galatasaray transferde gemileri yaktı! 3 dünya yıldızıyla şov

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
DR yıl sonu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kübrick’in ölümü sapkın partilerde saklı
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Futbolda FETÖ operasyonu! 4 kişi ifadeye çağrıldı... Lütfi Arıboğan'ın FETÖ'cü Baransu ile 101 HTS kaydı çıktı
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Gıda sahtekarlarının listesi yayınlandı: Baharata boya manda yoğurduna inek sütü koymuşlar
Zincir marketlerin pazar tatili gündemde! Esnaf, sanatkarlar ve perakendecilerden ortak karar
İstanbul’a kutup esintisi! Ürperten soğuklar geliyor: İçlik fayda etmeyecek
Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Trabzonspor'a transfer çalımı!
Netanyahu’dan Trump propagandası! Yapay zekayla B2 tehdidi
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında İstanbul'da sete çıktı: Hikaye Londra'da başladı!
11. Yargı Paketi kapsamında tahliyeler başlıyor! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Başkan Erdoğan’ın sözleri siyonist basında yankılandı: “İsrail’i köşeye sıkıştırdı”
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak