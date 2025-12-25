Galatasaray bombayı patlatacak! Transferde harekat başladı

Trendyol Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk devrede topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Hem ligde hem de Avrupa arenasında hedeflerini büyüten Cimbom, transfer dönemini kritik görüyor.

Raphael Onyedika (REUTERS) TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray, kış transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda Belçika basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.