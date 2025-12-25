Galatasaray bombayı patlatacak! Transferde harekat başladı
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı yıldız futbolcu için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısı öncesi transferde vites artırdı. Listede uzun süredir izlenen bir isim var.
Trendyol Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk devrede topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Hem ligde hem de Avrupa arenasında hedeflerini büyüten Cimbom, transfer dönemini kritik görüyor.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray, kış transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda Belçika basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
HEDEF RAPHAEL ONYEDIKA
Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilendiği Raphael Onyedika için yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Nijeryalı futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.
CLUB BRUGGE SATIŞA SICAK DEĞİL
Haberde, Club Brugge'nin 24 yaşındaki oyuncuyu yüksek bir teklif gelmediği sürece satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Belçika temsilcisinin Onyedika için ciddi bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Raphael Onyedika, bu sezon Club Brugge formasıyla 24 resmi maçta görev aldı. Nijeryalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.