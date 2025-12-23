Galatasaray'da Singo için geri dönüş yakın

Bir süredir sakatlık ve cezalarla başı dertte olan, üstüne bir de Afrika Kupası'nın eklenmesiyle zor günlerden geçen Galatasaray'a üst üste müjdeli haberler geliyor.



2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'in lideri olarak kapatan sarı-kırmızılılar, 2026'yı 5 Ocak'ta Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçıyla açacak.



EREN VE UĞURCAN



Zorlu maç öncesi eksik oyunculardan gelen haberler ise yüzleri güldürmüş durumda. İlk olarak bahis soruşturması nedeniyle PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'nın cezası 25 Aralık itibarıyla sona eriyor. Yani Eren, Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.



Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğurcan Çakır da eski takımı Trabzon'a karşı eldivenleri giymeye çok yakın. Ağrıları azalan tecrübeli eldivenin Süper Kupa'da kaleyi teslim alması bekleniyor.