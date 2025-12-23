PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Singo için geri dönüş yakın

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun, Trabzonspor'a karşı Süper Kupa'da oynanacak maçta en azından kulübede olması bekleniyor. Sakatlığı geçen Uğurcan Çakır ve cezası sona eren Eren Elmalı, bu maçta forma giyebilecek.

Bir süredir sakatlık ve cezalarla başı dertte olan, üstüne bir de Afrika Kupası'nın eklenmesiyle zor günlerden geçen Galatasaray'a üst üste müjdeli haberler geliyor.

2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'in lideri olarak kapatan sarı-kırmızılılar, 2026'yı 5 Ocak'ta Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçıyla açacak.

EREN VE UĞURCAN

Zorlu maç öncesi eksik oyunculardan gelen haberler ise yüzleri güldürmüş durumda. İlk olarak bahis soruşturması nedeniyle PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti alan Eren Elmalı'nın cezası 25 Aralık itibarıyla sona eriyor. Yani Eren, Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğurcan Çakır da eski takımı Trabzon'a karşı eldivenleri giymeye çok yakın. Ağrıları azalan tecrübeli eldivenin Süper Kupa'da kaleyi teslim alması bekleniyor.



SINGO'DA SON DURUM

Bir diğer geri dönüş haberi de Singo'dan bekleniyor. Saha çalışmalarına başlayan 24 yaşındaki savunmacı bir süre daha riske edilmeyecek. Ancak onun da Trabzonspor maçında en azından kulübede olma ihtimali çok yüksek görünüyor.

