Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! İlk görüşme yanıtını verdi

Mauro Icardi’nin Galatasaray’a transfer süreci yeniden gündeme gelirken, Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino’dan tartışmalara netlik getiren bir açıklama geldi. Pino, Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Selahattin Baki’nin sözlerine yanıt verdi.

Giriş Tarihi:
Elio Pino, Selahattin Baki'nin Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamaların ardından süreci aydınlatmak istediğini belirtti. Deneyimli menajer, transfer döneminde yaşanan temasların yanlış aktarıldığını ifade etti.

"İLK TEMASI GALATASARAY KURDU"

Pino, Mauro Icardi ile ilk resmi görüşmenin Galatasaray tarafından yapıldığını vurguladı. Bu temasın Erden Timur ve George Gardi aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Pino, o dönemde yıldız futbolcunun Paris Saint-Germain'deki konumunu korumayı hedeflediğini söyledi. Galatasaray'ın sunduğu sportif projenin ise oyuncu açısından son derece cazip olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME YAPILDI MI?

Elio Pino, Galatasaray'la temasların ardından Fenerbahçe cephesinden de kendileriyle iletişime geçildiğini doğruladı. Bu süreçte kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile bizzat görüştüğünü aktaran Pino, yapılan görüşmelerin ardından Mauro Icardi'nin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını açıkladı.

SELAHATTİN BAKİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi'nin ilk olarak Fenerbahçe'ye önerildiğini savunmuştu. Baki, teknik ekip ve yönetim kurulunun oyuncuyu yaşam tarzı nedeniyle uygun bulmadığını, bu nedenle resmi bir teklif sunulmadığını ifade etmişti. Ayrıca yalnızca bilgi almak amacıyla futbolcunun avukatıyla bir kez görüşme yapıldığını ve transfer için somut bir girişimde bulunulmadığını dile getirmişti.

TRANSFER SÜRECİNDE FARKLI ANLATIMLAR

Elio Pino'nun açıklamalarıyla birlikte Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer sürecine dair farklı bakış açıları bir kez daha ortaya çıktı. Menajer Pino, sürecin Galatasaray'ın sunduğu proje doğrultusunda şekillendiğini net şekilde ifade ederken, transferin perde arkasına dair tartışmalar yeniden alevlendi.

Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu

