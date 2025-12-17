Mauro Icardi'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! İlk görüşme yanıtını verdi

Mauro Icardi (AA)

SELAHATTİN BAKİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi'nin ilk olarak Fenerbahçe'ye önerildiğini savunmuştu. Baki, teknik ekip ve yönetim kurulunun oyuncuyu yaşam tarzı nedeniyle uygun bulmadığını, bu nedenle resmi bir teklif sunulmadığını ifade etmişti. Ayrıca yalnızca bilgi almak amacıyla futbolcunun avukatıyla bir kez görüşme yapıldığını ve transfer için somut bir girişimde bulunulmadığını dile getirmişti.