Galatasaray'da Yusuf Demir için son şans!

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na Başakşehir maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılar, perşembe günü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY'DA SON ŞANS



Önemli eksiklerle Başakşehir karşısına çıkacak Galatasaray'da Yusuf Demir'in de bu maçta süre alması bekleniyor.



Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü 22 yaşındaki futbolcu için Başakşehir maçı son şans olacak.