Galatasaray'da Yusuf Demir için son şans!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılarda yolların ayrılması beklenen Yusuf Demir için Başakşehir maçı son şans olacak.

Galatasaray'da Yusuf Demir için son şans!

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na Başakşehir maçıyla başlıyor. Sarı-kırmızılar, perşembe günü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA SON ŞANS

Önemli eksiklerle Başakşehir karşısına çıkacak Galatasaray'da Yusuf Demir'in de bu maçta süre alması bekleniyor.

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü 22 yaşındaki futbolcu için Başakşehir maçı son şans olacak.


GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2022 yazında kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 24 maçta, 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

