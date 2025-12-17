PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray, devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalarını hızlandırırken orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım’ın tecrübeli oyuncularından Salih Özcan için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray milli yıldızı istiyor! Salih Özcan harekatı başladı

Şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, özellikle orta saha rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor. Lucas Torreira'ya alternatif arayan teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda listede öne çıkan isim Salih Özcan oldu.

DORTMUND İLE TEMAS KURULACAK

Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile ilk temasın kurulduğu ve oyuncudan olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Alman kulübüyle resmi görüşmelere başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Salih Özcan'ın transferini 2 ila 2,5 milyon euro bandında tamamlamayı hedefliyor. Milli futbolcunun, Torreira ve Lemina'nın olmadığı senaryolarda teknik heyete önemli bir alternatif sunması bekleniyor.

TRANSFER FİKRİNE SICAK BAKIYOR

Haberde, transferin gerçekleşmesinin Borussia Dortmund'un tutumuna bağlı olduğu vurgulandı. Salih Özcan'ın Galatasaray'da forma giyme fikrine sıcak baktığı ve sözleşmesinin son dönemine girmesi nedeniyle kulübünden kolaylık talep edeceği ifade edildi.

BUNDESLIGA'DAN BİR TALİP DAHA VAR

Bu sezon Dortmund formasıyla yalnızca 3 maçta 20 dakika süre alabilen Salih Özcan'a, eski kulübü Köln'ün de ilgi gösterdiği aktarıldı. Galatasaray cephesi, oluşabilecek rekabete rağmen transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

