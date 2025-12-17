Galatasaray milli yıldızı istiyor! Salih Özcan harekatı başladı
Galatasaray, devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalarını hızlandırırken orta saha için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım’ın tecrübeli oyuncularından Salih Özcan için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
Şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, özellikle orta saha rotasyonuna takviye yapmayı planlıyor. Lucas Torreira'ya alternatif arayan teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda listede öne çıkan isim Salih Özcan oldu.
DORTMUND İLE TEMAS KURULACAK
Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile ilk temasın kurulduğu ve oyuncudan olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Alman kulübüyle resmi görüşmelere başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Salih Özcan'ın transferini 2 ila 2,5 milyon euro bandında tamamlamayı hedefliyor. Milli futbolcunun, Torreira ve Lemina'nın olmadığı senaryolarda teknik heyete önemli bir alternatif sunması bekleniyor.
TRANSFER FİKRİNE SICAK BAKIYOR
Haberde, transferin gerçekleşmesinin Borussia Dortmund'un tutumuna bağlı olduğu vurgulandı. Salih Özcan'ın Galatasaray'da forma giyme fikrine sıcak baktığı ve sözleşmesinin son dönemine girmesi nedeniyle kulübünden kolaylık talep edeceği ifade edildi.
BUNDESLIGA'DAN BİR TALİP DAHA VAR
Bu sezon Dortmund formasıyla yalnızca 3 maçta 20 dakika süre alabilen Salih Özcan'a, eski kulübü Köln'ün de ilgi gösterdiği aktarıldı. Galatasaray cephesi, oluşabilecek rekabete rağmen transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.