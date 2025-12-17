Galatasaray milli yıldızı istiyor! Salih Özcan harekatı başladı

Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile ilk temasın kurulduğu ve oyuncudan olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray yönetimi, Alman kulübüyle resmi görüşmelere başlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Salih Özcan (REUTERS)

BONSERVİS BEKLENTİSİ NETLEŞTİ

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Salih Özcan'ın transferini 2 ila 2,5 milyon euro bandında tamamlamayı hedefliyor. Milli futbolcunun, Torreira ve Lemina'nın olmadığı senaryolarda teknik heyete önemli bir alternatif sunması bekleniyor.