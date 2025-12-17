Galatasaray Başakşehir maçına hazır
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadele öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz’da gerçekleştirdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekerken, idman tempolu geçti.
ANTRENMANDA TAKTİK AĞIRLIKLI ÇALIŞMA
Isınmanın ardından futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise karşılaşmaya yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Teknik heyetin, maç planına dair detayları oyunculara aktardığı gözlendi.