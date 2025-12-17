Galatasaray Başakşehir maçına hazır

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların istekli görüntüsü dikkat çekerken, idman tempolu geçti.

Leroy Sane (DHA)

ANTRENMANDA TAKTİK AĞIRLIKLI ÇALIŞMA

Isınmanın ardından futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise karşılaşmaya yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Teknik heyetin, maç planına dair detayları oyunculara aktardığı gözlendi.