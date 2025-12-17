Dursun Özbek'ten Okan Buruk eleştirilerine sert tepki! "Ayıptır"

Toplantıda konuşan Dursun Özbek , genel kurulda yapılan eleştirilerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak kulüp hakkında dile getirilen "Mal, mülk elden gitti." söylemlerinin farklı amaçlarla yapıldığını ifade etti. Bu sözleri dile getiren kişilerin daha önce yönetimde görev aldığını hatırlatan Özbek, üyelerin yanlış bilgilendirilmesinin Galatasaray 'a katkı sağlamadığını söyledi. Başkan Özbek, özellikle teknik direktör Okan Buruk için yapılan eleştirilerden rahatsız olduğunu vurgulayarak, Okan Buruk'un son derece başarılı olduğunu, üç sezondur şampiyonluk yaşandığını ve bu başarının takdir edilmesi gerektiğini dile getirdi. Özbek, mücadelenin devam ettiği bir süreçte hocanın ulu orta eleştirilmesinin doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Dursun Özbek (AA)

"OKAN HOCAMIZA SÖYLENENLERDEN RAHATSIZ OLDUM"

Toplantıda konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurulda yaptıkları işlerin hesabını verdiklerini kaydederek, "'Mal, mülk elden gitti.' diyenler var. Bunların farklı amaçlarla söylendiğinin farkındayım. Çünkü bunu söyleyenler de yönetimde bulundular. Üyeleri yanlış bir şekilde bilgilendirmek, Galatasaray'a katkı sağlamıyor. Özellikle Okan Buruk hocamız için söylenen şeylerden rahatsızlık duydum. Kendisi son derece başarılı. Üç senedir şampiyon oluyoruz. Takdir edilmesi gereken bir başarımız var. Onun ulu orta şekilde eleştirilmesi doğru değil. Hele ki mücadelemiz devam ederken bu şekilde eleştirilmesi doğru değil." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk'u eleştiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Murat Turgut, toplantıda şu açıklamaları yapmıştı;

"Okan Hoca tarafından alınan ve gönderilen tam 29 oyuncu var! Her sene 13 oyuncu al, 10 oyuncu gönder! Kabahat hep tutmayan oyuncularda mı? Ahmed Kutucu geçen sezon devre arası geldi, bu devre arası gidecek deniyor! Hangi kriterlere göre alındı, gelişimi için ne yapıldı? Tutarsa başarılı scout ve teknik heyet, peki tutmazsa sorumlu kim? Harcanan paranın karşılığı ne olacak? Hem Türkiye, hem de Galatasaray tarihinin açık ara en pahalı takımını kurduk. Neden? Sadece ligde şampiyon olmak için mi?

Camianın, taraftarın ve hatta başkanın bile Avrupa'da başarı özlemi, talebi sebebiyle. Avrupa'da kolay diye düşündüğümüz rakiplere maç içerisinde çözüm bulamıyoruz. Rakip hocalar oyun içinde hamle yapınca, Monaco maçının ikinci yarısı en güzel örnektir... Bizim kulübemiz karşılık veremiyor!

Elimizde değeri 150 milyon euro olan iki santrafor varsa, hedeflerimizde bize rakip bile olmaması gereken Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya kaybediyorsak, iki maçta tek bir gol bile atamıyorsak, sorunun teknik ekipte olduğunu görmek zor olmasa gerek.

Bazı gerçekleri tespit etmek lazım! Eintracht Frankfurt şu an Şampiyonlar Ligi sıralamasında 30. ve bize 5 atmalarına rağmen -8 averajları var. 7 maçta 6 yenilgi almış Liverpool'u yendik. Evet, hak ettik ve sevindik. Ancak 7 maçta 6 kez kaybetmiş Liverpool'du!

Şampiyonlar Ligi'nin 0 puanlı sonuncusu tarihin en kötü Ajax'ını yendik, sondan dördüncü Bodo Glimt'i yendik. Oynadığımızda 25. sırada ve -8 averajlı Union Saint-Gilloise'ye kendi evimizde yenildik. Son 5 maçında 1 galibiyet alabilmiş Monaco'ya da yenildik. 300 milyon euro üstü değere sahip takımla Avrupa'da aldığımız sonuçlar bu ise, herkesin nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesi lazım.