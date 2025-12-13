Uğurcan Çakır'dan kötü haber!
Galatasray'da Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu merak konusuydu. Bu akşam oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Uğurcan Çakır'ın durumu merak ediliyordu.
Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın üst adalesinden sakatlandığını bildirmiş ve bir sonraki maçı (Antalyaspor) kaçıracağını söylemişti. Buruk, deneyimli file bekçisinin durumunun çekilecek MR sonrası kesinleşeceğini aktarmıştı.
Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi.
Uğurcan Çakır için 2-3 hafta tedavi süresi öngörülüyor.