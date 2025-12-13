Uğurcan Çakır'dan kötü haber!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Uğurcan Çakır'ın durumu merak ediliyordu.



Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın üst adalesinden sakatlandığını bildirmiş ve bir sonraki maçı (Antalyaspor) kaçıracağını söylemişti. Buruk, deneyimli file bekçisinin durumunun çekilecek MR sonrası kesinleşeceğini aktarmıştı.