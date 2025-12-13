Galatasaray'dan Salah hamlesi!
Galatasaray, Liverpool'da son dönemde yedek kalan ve süreci krize dönüşen Muhammed Salah'ın durumunu yakından takip ediyor.
İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Salah'ın menajeriyle geçtiğimiz günlerde yeniden temasa geçti.
Galatasaray, Salah için yıllık 15 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.
Salah'a Suudi Arabistan'dan ilgi de devam ediyor. Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin, Salah'ın menajeriyle görüştüğü ve yıldız futbolcunun durumu ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Öte yandan Liverpool'un, Salah için beklentisinin 50-60 milyon euro olacağı ifade edildi.
Liverpool ile sözleşmesinin bittiği geçen yıl da sorunlar yaşayan ve uzun süre geleceği belirsiz olan 33 yaşındaki Salah, daha sonra İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamıştı.