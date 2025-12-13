Galatasaray'dan Salah hamlesi!

İtalya'dan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Salah'ın menajeriyle geçtiğimiz günlerde yeniden temasa geçti.



Galatasaray, Salah için yıllık 15 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.



Salah'a Suudi Arabistan'dan ilgi de devam ediyor. Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin, Salah'ın menajeriyle görüştüğü ve yıldız futbolcunun durumu ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.