Muriqi F.Bahçe'ye haber yolladı





"BEN GELMEYE HAZIRIM"



Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye haber yolladı. Kosovalı golcünün, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşın. Kulübüm 25 milyon Euro bonservis istiyor." ifadelerini kullandığı iddia edildi.