Muriqi F.Bahçe'ye haber yolladı

Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe için maçın ardından çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye transferi için haber yolladığı belirtildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, namağlup unvanını korudu.

Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde bir golcüyü kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye eski yıldızından haber geldiği iddia edildi.



"BEN GELMEYE HAZIRIM"

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye haber yolladı. Kosovalı golcünün, "Ben gelmeye hazırım. Kulübümle konuşup anlaşın. Kulübüm 25 milyon Euro bonservis istiyor." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

