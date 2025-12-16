PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya "kulüp bul" çağrısı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin Brezilyalı oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerin üzerindeydi. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bu sezon kadro dışı bırakılan üçüncü oyuncu olan Rodrigo Becao ile ilgili kararını verdi.

Yönetim, Becao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirerek kulüp bulmaları yönünde talimat verdi. Brezilyalı stoper ve menajerine, kulüp bulamamaları durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirildi.



ÜÇ TALİBİ VAR

Tecrübeli savunmacıya İtalya Serie A'dan Fiorentina, Fransa Ligue 1'den ise Toulouse ve Brest'in talip olduğu öğrenildi. Becao, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca Çaykur Rizespor maçında sahaya çıktı ve 6 dakika görev aldı.

