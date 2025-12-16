Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya "kulüp bul" çağrısı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerin üzerindeydi. Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bu sezon kadro dışı bırakılan üçüncü oyuncu olan Rodrigo Becao ile ilgili kararını verdi.



Yönetim, Becao'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirerek kulüp bulmaları yönünde talimat verdi. Brezilyalı stoper ve menajerine, kulüp bulamamaları durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirildi.