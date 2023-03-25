Bursa Nilüfer'de 2.952 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı

Bursa 2. İcra Dairesi tarafından Nilüfer'de bulunan 2.952 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 2.925.910 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 03.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar;

"Bursa İl, Nilüfer İlçe, 101 Ada, 216 Parsel, Taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İnegazi Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 101 ada, 216 parselde 2.952,91 m² miktarlı ve niteliği "KERPİÇ EV VE MÜŞTEMİLATLARI" vasıflı parseldir. Parsel mahalle merkezinde bulunmakta olup parsel içerisinde iki adet yığma yapı bulunmakta olup yapılardan biri tamamen yıkılmış durumda diğer yapı ise duvarlarının bir kısmı yıkılmış ve kullanılamaz durumda olup ekonomik değerleri bulunmamaktadır. "