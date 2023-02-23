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    • Emlak&OTO
    • 23.02.2023 11:00
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    • 23.02.2023 11:00
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    Ankara'da icradan satılık daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Çankaya Öveçler'de 2+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da icradan satılık daire! Fiyatıyla ilgi çekiyor

    Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 900 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Ankara İl, Çankaya İlçe, ÖVEÇLER Mahalle/Köy, 7504 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait açık otopark bulunmaktadır. Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve doğu olmak üzere iki cephelidir. Taşınmaz projesine ve mahalline göre; 82 m² net, 92 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesine ve mahalline göre zemin katta; 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc antre-hol alanlarından oluşmaktadır. Taşınmazda petekler takılı durumda olup ısınma kombi sistemlidir. Taşınmaz keşif anında dolu olup mal sahibi ikamet etmektedir.

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    Haberler Emlak&OTO Ankara'da icradan satılık daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi çekiyor
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