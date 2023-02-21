Muğla Milas'ta 74,69 metrekare daire mahkemeden satışa çıkarıldı

Milas (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Milas'ta bulunan avlulu kargir ev mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700.513 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Muğla İl, Milas İlçe, ŞEVKETİYE Mahalle/Köy, 196 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz kargir ev ve avlusu vasfında olup yola cephelidir. Yol cephesinde taş ve briketle yapılmış yüksek bahçe duvarı ve demir kapısı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yol cephesinde bir adet tek katlı toplam alanı 74,69 m² bina ve arka bahçede bir adet tek katlı toplam alanı 57,51 m² bina olmak üzere iki yapı bulunmaktadır. Ön cephedeki binanın ev olarak, arkadaki binanın da ev ve müştemilat olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bilgi bilirkişi raporunda mevcuttur.

Yüzölçümü : 179,25 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içinde 1. derece önemli özel koruma bölgesi Konut Alanı kullanımında kaldığı, yapılaşma koşulları da 2 kat, taban alanı 100 m² geçemez, belediye yazı cevabında taşınmazla ilgili 23/07/1990 tarihinde yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilmiştir.



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