Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 610 metrekare tarla icradan satışta

Marmaraereğlisi Satış Memurluğu tarafından Tekirdağ'da bulunan 610 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 915 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 05.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, YENİÇİFTLİK Mahalle/Köy, ESKİBAĞLAR Mevkii, 1135 Parsel, Taşınmazın ana niteliği bağdır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı bünyeli, her türlü makineli tarıma müsait, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan her türlü zirai faaliyete elverişli sulu tarım arazisi olduğu, uygun tarım teknikleri tatbikiyle ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli bir yıl buğday, bir yıl ayçiçeği üretimine imkân tanımaktadır. İlçemizde genellikle ayçiçeği, kanola, buğday ve arpa ekilişi yapılmaktadır.

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