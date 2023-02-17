Ankara Keçiören'de 4+1 daire icradan satışta

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Keçiören'de bulunan 4+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Ankara ili, Keçiören ilçesi, 91977 ada, 3 parsel 9 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Ana taşınmaz özellikleri;Ana taşınmaz; ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat olarak inşa edilmiştir. Bina girişi Cazze Caddesi üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Binada 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.kıymet takdirine konu taşınmazın özellikleri; Mesken bina girişine göre sol arka tarafta, doğu, kuzey ve güney cephelidir. Fiili durumda; antre-hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projeye göre 1 balkon hacmi mutfak hacmine dahil edilmiştir. Meskende ısınma kombi sistem ile sağlanmaktadır.Mesken kiracı tarafından kullanılmaktadır.Net Kullanım Alanı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Bölüm 16. Maddesinde "Bağımsız Bölüm Net Alanı başlıklı 41. Fıkrasındaki esaslara göre, bağımsızın faydalı kullanım alanı içten içe yapılan ölçümler sonucu net 135,00 m2, brüt 148,00 m2 dir. 3,50 m2 lik ve 4,50 m2 lik cam balkon sistemli 2 adet balkon hacmi mevcuttur.(Hesaplamaya balkon alanları dahil edilecektir.) Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

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