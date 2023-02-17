Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 17.02.2023 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2023 11:03
    ABONE OL

    Ankara Keçiören'de 4+1 daire icradan satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Ankara Keçiören'de 4+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kaçırılmayacak fırsat! İcradan ucuza satışta

    Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Keçiören'de bulunan 4+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26.04.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Ankara ili, Keçiören ilçesi, 91977 ada, 3 parsel 9 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Ana taşınmaz özellikleri;Ana taşınmaz; ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat olarak inşa edilmiştir. Bina girişi Cazze Caddesi üzerinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır.Binada 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.kıymet takdirine konu taşınmazın özellikleri; Mesken bina girişine göre sol arka tarafta, doğu, kuzey ve güney cephelidir. Fiili durumda; antre-hol, salon, 4 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı mimari projeye göre 1 balkon hacmi mutfak hacmine dahil edilmiştir. Meskende ısınma kombi sistem ile sağlanmaktadır.Mesken kiracı tarafından kullanılmaktadır.Net Kullanım Alanı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2. Bölüm 16. Maddesinde "Bağımsız Bölüm Net Alanı başlıklı 41. Fıkrasındaki esaslara göre, bağımsızın faydalı kullanım alanı içten içe yapılan ölçümler sonucu net 135,00 m2, brüt 148,00 m2 dir. 3,50 m2 lik ve 4,50 m2 lik cam balkon sistemli 2 adet balkon hacmi mevcuttur.(Hesaplamaya balkon alanları dahil edilecektir.) Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ertuğrul Gazi tek başına karşıladı!
    Haberler Emlak&OTO Ankara Keçiören'de 4+1 daire icradan satışta
        SON DAKİKA