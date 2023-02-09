İstanbul'da 250 bin TL'ye dubleks daire! İcradan satışa çıkıyor

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Üsküdar'da bulunan dubleks daire icradan mahkemeden çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İl, Üsküdar İlçe, Tabaklar Mahalle, 268 Ada, 50 Parsel, 83,77 m2 yüzölçümü, 20/100 arsa payı 3.kat + çatı 6 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Daire. Taşınmazın bulunduğu bodrum + zemin + 3 normal + çatı katlı yapı yaklaşık 35 yıllıktır. Bitişi düzende yapılmış olan yapının katlarında tek daire olan yapıda asansörü bulunmamaktadır. Üçüncü kattaki taşınmazın dubleks katına giriş dışarıdan, apartman genel girişinde yapılmaktadır. Çelik kapılı giriş katı 2+1 odalı ve yaklaşık brüt 60 m2 alanlıdır. Doğalgaz kombi ısıtma sistemi olan taşınmazı salon döşemesi ahşap parke, odalar ise laminat ıslak zeminler ise seramiktir. Mutfak tezgahı mdf malzeme olup, balkon mutfağa katılmıştır. Dubleks katına giriş kapısı ahşaptır. Yaklaşık brüt 45m2 alanlı bu katın çatısı yüksekliği 2,15 m'dir. Kapıları olmayan açık mutfak, salona açılmaktadır. Giriş kısmında oda bulunmaktadır. Zeminleri laminat ve ıslak zeminler seramiktir. Taşınmazın değerini olumlu etkileyen etkenler merkezi konumda olması, olumsuz olarak etkileyen etkenler Hisseli olması, Asansör olmaması, Eski bir yapıda bulunması ile işlevsel eskimedir.

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