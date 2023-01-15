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    • Emlak&OTO
    • 15.01.2023 09:55
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    • 15.01.2023 10:12
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    Fatih'te net 100 metrekare daire icradan satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İstanbul Fatih'te 100 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da icradan satılık daire fırsatı

    İstanbul Satış Memurluğu tarafından Fatih'te bulunan 100 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 850 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 01.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesi, 1510 Ada, 12 Parsel, Taras kat 7 nolu bağımsız bölümde satışa konu niteliği daire olan taşınmazın teras katta tek daire olarak inşa edilmiş, 7 kapı numaralı daire olduğu , ahşap dış kapısı olan dairenin salon, odalar , mutfak, banyo-wc, antre alanlarından oluştuğu, ön ve arka cephede teras alanı bulunduğu, kuru zeminleri laminant kaplamalı olduğu, duvarlar saten boyalı , tavan plastik boyalı, pencere doğramalarının pvc malzemeli olduğu, iç kapılar ahşap kapı, banyoda lavabo ve klozet olduğu, doğal gaz bağlantısı bulunduğu belirlemiştir. Yapılan ölçümlerde teras dahil kullanım alanı yaklaşık net 100 m2, brüt olarak 110 m² alanlı kat mülkiyetlidir.

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    Haberler Emlak&OTO Fatih'te net 100 metrekare daire icradan satışta
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