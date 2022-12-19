Mersin Erdemli'de mahkemeden satılık 125 m² 3+1 daire

Erdemli İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 125 m² 3+1 daire çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 550.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan satışa çıkarılan arazinin satış tarihi 25.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin İl, Erdemli İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 834 Ada, 20 Parsel, 2. kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Binaların kullanılış tarzlarına göre yapılan ayrımda söz konusu bu bağımsız bölüm, Konut sınıfına girmektedir. Tam hisse ile borçluya aittir. Binaların inşaat nevilerine göre yapılan ayrımda ise; Binaların taşıyıcı sistemleri esas alınmak suretiyle belirlenen inşaat nevi lerine ve yapım tekniğine göre söz konusu yapı, Betonarme karkas bina sınıfına girmektedir. Mevcut kullanım şekli apartman dairesi olan yapıda bulunan söz konusu mesken; apartman içerisinde bulunmaktadır. Mesken, zemin+asma+4 katlı binanın zemin+asma üzeri 2. katında bulunmaktadır. Konum olarak kuzey-güney-batı cephelidir. İçinde bulunduğu bina konum olarak ilçe merkezine yakın bir yerde ve sosyal çevre bakımından nezih bir yerdedir. Çevreye baktığımızda yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı görülmektedir. Binanın yapıldığı dönemdeki malzeme özelliği ve kalitesi ile işçilik çeşitliliğine bakıldığında yaklaşık olarak 7-8 yaşındadır. Binanın ortak kullanımı tesisat ve donanımı olarak; Kanalizasyon, Şehir suyu, Elektrik tesisatı, Haberleşme tesisatı, Asansör, ısıtma ve soğutma şekli sistemi klima tesisatı mevcuttur. Meskenin iç fiziki özellikleri olarak; brüt toplam inşaat oturum alanı brüt 155 m2, net 125 m2 alanı oturumunda olup, 3 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet wc, 1 adet ebeveyn banyo ve balkonlardan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Zemin döşeme kaplaması laminant parke kaplamadır. Duvar ve tavanı alçı sıvalı ve saten boyalıdır. Mutfağın alt-üst dolapları mdf ahşap doğramadır ve mermer tezgahi mevcuttur. Dairenin iç kapı kasa ve kanatları Amerikan panel doğramadır, pencerelerin kasa ve kanatları ise pvc plastik doğramadır. Islak hacimlerin yerleri seramik olup duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Dairenin elektrik ve sıhhi tesisatı tam ve çalışır durumdadır. Çevresinin yapılaşmış olduğu ve ulaşım sorununun olmadığı görülmektedir. D400 Devlet karayolunun kuzeyindedir. Belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Söz konusu yapı orta sınıf kalite ve özellikte malzeme ve işçiliğe sahiptir. Binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi, kalitesi ve benzeri hususlar nazara alınarak yapılan Bina Sınıflandırmasına göre bu yapı, İkinci sınıf inşaat sınıfina girmektedir.

İlana gitmek için tıklayınız!