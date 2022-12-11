İstanbul Üsküdar'da mahkemeden satılık daire! Detaylar netleşti

İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından Üsküdar'da bulunan 98 metrekare daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 850 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İl, Üsküdar İlçe, BURHANİYE Mahalle/Köy, 732 Ada, 47 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı.1. normal kat, 4 nolu bağımsız bölümü ile ilgili, mimari projesinden alınan bilgiye göre dairenin net alanı; 91.84m2+6.56m2 1 adet balkon toplam 98.40m2 ve yaklaşık brüt alanı 110.00m2'dir. Projesine göre dairede; salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 1 adet balkon alanları bulunmaktadır. Balkon alanı salondadır. Dairenin giriş kapısı kastırma kapıdır. Pencere profilleri pvcdir. Dairenin ısınma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır.4 nolu daire, binanın 1. katında arka sol yan cephesindeki köşe dairedir. Söz konusu; 1. normal, 4 nolu, 20/180arsa paylı ve daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 102.67 m2'dir.

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