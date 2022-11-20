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    • Emlak&OTO
    • 20.11.2022 14:47
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    • 20.11.2022 14:47
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    Edirne'de ucuza daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Edirne Uzunköprü'de 4+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.javascript:;

    Edirne’de ucuza daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor

    Uzunköprü İcra Dairesi tarafından Edirne'de bulunan 4+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 269 bin 680 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 03.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Edirne ili Uzunköprü ilçesi Muradiye Cami Mah. 1288 ada 3 parselde 1. kat 2 nolu bağımsız bölüm daire olup 316/1264 arsa paylıdır. Islak hacimleri tabanları kalebodur, duvarları fayans kaplıdır. Diğer odaların tabanları lam parke , duvarları plastik boyalıdır. 3/B grubu sınıfı (4+1) özelliğinde olup 165M² dir. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

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    Haberler Emlak&OTO Edirne'de ucuza daire fırsatı! İcradan satışa çıkıyor
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