İzmir Bayraklı'da 148 metrekare arsa mahkemeden satışta

İzmir 1. Satış Memurluğu tarafından Bayraklı'da bulunan 148 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 750 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 04.01.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Satışa konu taşınmazın tapu kaydında cinsi "I Kat Ev" olup üzerinde tek katlı harap halde yapı bulunmaktadır. Binanın moloz bedeli nakliye bedelini karşılayamayacağı için taşınmaz, arsa olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz; 1/1000 Ölçekli imar planında kısmen bitişik nizam 3 kat konut alanına, kısmen yola isabet etmektedir. Taşınmaz 7029 Sokak cepheli olup, Anadolu Caddesine 200m, İZBAN Turan durağına 800m, Gümüşpala Kapalı Pazar Alanına 230m direkt uçuş mesafesindedir. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmakta olup, belediye hizmetlerinden istifadesi tamdır. Her türlü alt yapı hizmetleri ikmal edilmiştir. Dava konusu taşınmazın konumu, mevki, büyüklüğü, ulaşım olanağı, Belediye hizmetlerinden yararlanma olanağı, imar durumu, üzerinde bulunan binanın özellikleri, yakın çevresindeki emsal rayiçler, günün ekonomik koşulları, paranın satın alma gücü, kıymetine etki eden tüm faktörlerin dikkate alınarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

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