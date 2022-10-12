Trabzon’da icradan satılık ucuza daire! Yatırımlık fırsat

Trabzon İcra Dairesi tarafından Ortahisar'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Trabzon İl, Ortahisar İlçe, YALI Mahalle/Köy, null Mevkii, 31 Ada, 188 Parsel, Ortahisar Belediye Başkanlığından alınan bilgiye göre, taşınmaz Ticaret Konut sahasında, Bitişik Nizam 4 kat ve E:2.00 yapılaşma şartlarındaki ada içerisinde yer almakta olup, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Köşebaşı parseli olan taşınmaz üzerinde üç adet blok bulunmaktadır. Taşınmazın hemen güneyinde Valilik, Hükümet Konağı, Vergi Dairesi, Trabzon İstinaf Mahkemesi, Trabzon Emniyet Müdürlüğü vs. birçok önemli resmi kurum bulunmaktadır. Trabzon Fen lisesi, Kaledibi Okulu, Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda dolmuş, otobüs hattı ile doğalgaz, elektirik, içmesuyu ve kanalizayon alt yapısı da bulunmaktadır.Isınma sisteminin doğalgaz olduğu belirlenen binanın iç ve dış imalatları tam, asansörü ve yangın merdiveni bulunmaktadır. Isınma sistemi doğal gaz olan taşınmazın asansör ve yangın merdiveni bulunmaktadır. Blok; bodrum, zemin, üç normal ve çatı kat olmak üzere toplam altı katlıdır.

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