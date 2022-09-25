Bursa Nilüfer'de 160 metrekare daire icradan satışa çıktı

Bursa 8. İcra Dairesi tarafından Nilüfer'de bulunan 160 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kıymet takdirine konu olan daire salon, 4 oda, mutfak, banyo, tuvalet ebebeyin yatak odası banyo , antre, hol ve balkon mahallerinden ibaret brüt 190m2, net 160m2 alanlı yerler antre, hol, mutfak, banyo, tuvalet ve balkonlar birinci sınıf seramik, salon ve odalar birinci sınıf laminat parke yer döşeme kaplaması, duvarlar banyo ve tuvalet duvarları seramik duvar kaplaması diğer mahal duvarları saten badana ,tavanlar dekoratif alçı tavan ve spot aydınlatmalı, daire giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları birinci kalite mobilya kapı, pencereler PVC plastik doğrama, mutfak tezgahı çimsiton, tezgah altı ve tezgah üstü dolaplar birinci sınıf mobilya dolaplardan ibaret ankastre mutfak, müstakil kombi sistem kaloriferli ısınmalı olup, halihazırda daire de borçlu oturmaktadır. Ayrıca dairenin Her türlü alt yapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış , havuz, kapalı otopark, spor, idari ve sosyal tesisleri bulunan, güvenlikli seçkin site içerisinde birinci sınıf malzeme ve işçilikle yapılmış daire olduğu görülmüştür.

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