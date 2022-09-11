İstanbul Kartal'da yatırımlık daire! İcradan satışa çıkıyor

İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından Kartal'da bulunan 74 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 425 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.11.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmazın yakın çevresinde; Kalite, Eagle Park, Soyak Erguvan, Eralp ve Karayolcular konut siteleri, Hüseyin Saim Ekim ilk ve ortaokulu, Cevizli özel eğitim merkez komutanlığı, Çakabey ilkve ortaokulu ve Cevizli cami bulunmaktadır. Kıymet Takdirine konu olan Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 12568 ada, 280 parsel sayılı ana taşınmazın üzerindeki bina ile ilgili Kartal tapu müdürlüğü arşivinden yapılan araştırmada, binanın mimari projesinin 12.02.1973 tarihinde onaylandığı, Kartal belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada, binanın yapı ruhsatının 24.02.1972 tarih ve 69/8 sayı ile, ilave yapı ruhsatının 12.02.1973 tarih ve 22/49 sayı ile ve yapı kullanma izin belgesinin 09.02.1976 tarihinde verildiği görülmüştür. Yapı kullanma izin belgesine göre binanın emsal dahili brüt inşaat alanı 20 adet daire, 7 adet dükkan ve ortak alan dahil 1.523,50m2. Projesine göre bina; 1 yol altı ve 5 yol üstü olmak üzere toplam 6 katlıdır.

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