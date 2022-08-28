İstanbul’da icradan satılık daire! Detaylar netleşti

Büyükçekmece 1.İcra Dairesi tarafından İstanbul Esenyurt'ta bulunan 77 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 980 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.10.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

D-100 Karayolunun kuzeyinde bulunup, D-100 Karayoluna 200, Metrobüse 550 m mesafededir. Yakın çevresinde benzer nitelikte orta gelir seviyesine hitap eden bitişik nizam konut amaçlı kullanılan yapılar, Ulubatlı Hasan Camii, Kiptaş 1 Etap Blokları bulunmaktadır. Torium AVM, Tevfikbey Ortaokulu, Ali Kul Anadolu Lisesi, sağlık ocağı ve toplu taşıma araçları ile ulaşıma yürüme mesafesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu Bina; 2 Bodrum+Zemin+3 Normal+Çatı katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 12 yıllık olup binada asansö bulunmaktadır. (6) Numaralı Daire :Binanın 1. katında ve kuzey (sokak) cephesinde yer almaktadır. Bina bodrum kat girişli olduğundan daire mahallinde 2. Kat görünümündedir.

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