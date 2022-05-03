Ankara Çankaya'da 3+1 dubleks daire icradan satışta

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çankaya'da bulunan 3+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dubleks daire için 550 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dubleks dairenin satış tarihi 06.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Ankara İl, Çankaya İlçe, 26219 Ada, 7 Parsel, ÇUKURCA Mahallesi, Zemin + 1. Kat, 1 nolu Bağımsız Bölümde bulunan dubleks mesken nitelikli taşınmaz Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 25/01/2022 Tarihli 2021/546 Esas ve 2022/48 Karar sayılı ilamı gereğince değer tespiti yapılan ve mahkeme dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre; Ana taşınmazda mesken nitelikli 8 adet bağımsız bölüm vardır. Ön bahçede açık otopark bulunmaktadır. Ayrık nizam betonarme karkas olarak inşa edilen ana taşınmazın dış cephesi renkli akrilik boyalıdır.Mesken girişi binanın zemin katında olup sol yan tarafta bulunmaktadır.Meskenin giriş kapısı çeliktir. İç kapılar ahşap paneldir. Pencereler ahşap görünümlü pvc doğrama ve ısıcamlıdır.Daire 3 oda+salon+banyo +mutfak+ antre +hol+wc+kiler ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Dubleks olan dairenin giriş katında mutfak, kademeli salon ve wc ile antre bulunmaktadır. Salona girişte sol taraftan yukarı çıkan ahşap merdivenler ile üst kata erişilmektedir. Üst katta ise 3 oda, balkon, banyo, hol ve kiler bulunmaktadır.Duvarlar duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Mutfak zemini ve tezgah arası seramik, duvarlar kağıt kaplamadır. Tezgah alt ve üstünde laminat kaplama mutfak dolapları olup, çimstone tezgah ve çelik eviye vardır. Balkon cam ile kapatılmıştır. Doğalgaz kombili olan meskende, kiracı ikamet etmektedir. Taşınmaz toplamda projesine göre; 122 m² net, 143 m² brüt kullanım alanından oluşmaktadır.

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