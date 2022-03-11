Manisa Sarıgöl'de 221 metrekare bina icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık bina ilanları

Mersin Sarıgöl İcra Dairesi tarafından Sarıgöl ilçesinde bulunan 221 metrekare bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 10.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar: Manisa İl, Sarıgöl İlçe, 119 Ada, 1 Parsel, SARIGÖL Mahalle/Köy, TÜFEKÇİLER Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz üzerinde bulunan bu bağımsız bölüm betonarme bir binadır. Dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. İç duvarlara sadece kaba sıva yapılmış olup herhangi bir kaplaması bulunmamaktadır. Dış cephesinde kapı ve penceresi olmayıp , boş olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm genel yapısı itibariyle 3A yapı sınıfına ve % 50 aşınma payı - tamamlanma oranına , % 50 değerlendirme oranına sahiptir. Taşınmazın arsasının bulunduğu mevkii, üzerindeki yapıların yapım yılı ve yapı özellikleri, imarı (İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Defne Sokak tapunun 119 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz belediye sınırları ve uygulama imar planı içerisindedir.Söz konusu parselin imar durumu Bitişik Nizam 4 Kat Konut + Ticari şeklindedir. Yola olan cephesi , bölgenin sosyo ekonomik durumu , günümüz piyasa koşulları , alım satım rayiçleride göz önünde bulundurularak taşınmazın arsası ve üzerindeki yapılar ile birlikte değerlendirilmesi aşağıda yapılmıştır. Buna göre; Sarıgöl ilçesi Merkez Mahallesi 119 ada 1 parsel zemin kat 5 nolu bağımsız bölümün keşif tarihi (25.01.2022) itibariyle :Arsa payı+ yapı değeri 320.000,00TL'dir.



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