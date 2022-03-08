Tekirdağ Hayrabolu'da 2700 metrekare tarla mahkemeden satışa çıkarıldı

Hayrabolu Satış Memurluğu tarafından Tekirdağ'da bulunan 2700 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 17 bin 550 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 19 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi,Kadriye Mahallesi, Yeni Bağlar Mevkiinde kain 725 Parsel nolu 2.700 m2 yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmaz17.550,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.

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