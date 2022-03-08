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    • Emlak&OTO
    • 08.03.2022 11:05
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    • 08.03.2022 11:05
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    Tekirdağ Hayrabolu'da 2700 metrekare tarla mahkemeden satışa çıkarıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Tekirdağ Hayrabolu'da 2700 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

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    Hayrabolu Satış Memurluğu tarafından Tekirdağ'da bulunan 2700 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 17 bin 550 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 19 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi,Kadriye Mahallesi, Yeni Bağlar Mevkiinde kain 725 Parsel nolu 2.700 m2 yüzölçümlü Tarla vasfındaki taşınmaz17.550,00 TL muhammen bedelle satışa çıkartılmıştır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Tekirdağ Hayrabolu'da 2700 metrekare tarla mahkemeden satışa çıkarıldı
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