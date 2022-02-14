İstanbul Beyoğlu'nda 95 metrekare daire icradan satışa çıktı

İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından Beyoğlu'nda bulunan 95 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 25 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kalyoncukulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Mevkii, 446 Ada, 45 Parsel, 504,00 M2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 54/1624 Arsa Paylı, İkinci Kat 14 Nolu Bağımsız Bölüm, On İki Nolu Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur. Dosyada Mevcut 18.02.2021 tarihli Bilirkişi Raporuna Göre "İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kalyoncuk Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi, 36 kapı nolu binada yer almaktadır. Konu bina mimari projesinde 3 bodrum+ zemin + 5 normal kattan müteşekkil, bitişik nizamda inşa edilmiştir. Belediyesinde 23.12.1966 tarihli mimari projesine göre 3.bodrum katta depo, 2. bodrum katta sığınak, depo, 1.bodrum katta kapıcı dairesi, 3 daire, zemin ve normal katlarda her katta 4 adet daireden toplam 28 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Binaya giriş 1.bodrum kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Giriş zemini seramik, merdivenleri ve kat arası sahanlıkları mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binada doğalgaz, elektrik, sıhhi tesisatları mevcuttur. Bina yaklaşık 45 yaşındadır. 3 Kat, 9 nolu mesken: Taşımaz mahallinde net 95 m², brüt 110 m² kullanım alanlı inşa edilmiştir. Taşımaz salon, mutfak, biri balkonlu 3 adet oda, wc, banyo, hol ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Daireye giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap ve pencereleri pvc doğramadır. Salon zemini ahşap parke ve odalarının zeminleri laminat parke, duvarları saten boyalı, tavan köşeleri kartonpiyer kaplıdır. Islak hacimlerin zeminleri mermer ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfakta ahşap dolap ve mermer tezgah, banyoda duş teknesi, duşa kabin, klozet lavabo, wc bölümünde ise klozet ve lavabo mevcuttur. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanan dairede panel radyatör mevcuttur. Belediyesinde incelenen mimari projesinde numarataj bulunmamaktadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında 2. Kat 14, 12 nolu mesken olarak tescillidir. Mahallinde ise dairenin kapı numarası 12 dir." denilmektedir.

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