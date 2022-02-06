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    • Emlak&OTO
    • 06.02.2022 10:15
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    • 06.02.2022 10:15
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    Batman'da icradan satılık 140 metrekare daire! Detaylar netleşti

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Batman merkezde 3+1 140 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık 140 metrekare daire! Detaylar netleşti

    Batman İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 3+1 140 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 411 bin 349 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Batman İl, Merkez İlçe, 3719 Ada, 3 Parsel, ( eski 349 ada 4 parsel) GÜLTEPE Mahalle/Köy, C blok 6. kat 16 nolu bağımsız bölümlü mesken.Taşınmaz bina girişine göre ön sol kolda yer almaktadır. 3 adet oda , salon mutfak, banyo, wc antre ve balkon hacimlerinden meydana gelmektedir. Dairenin tüm döşemeleri laminant, ıslak hacimlerin duvarları fayans kaplamadır.Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap percereler PVC doğramadır.Dış cehpesi mantolama yalıtımlıdır.Isınması doğalgaz iledir.Asansör vardır,Taşınmaz site içindebulunup sosyal donatı alanı çocuk parkı ve yeşil alanlardan oluşmaktadırHer türlü altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmazın yer aldığı bölge orta ve yüksek gelir grubunun ikamet ettiği yerleşir yeridir

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    Haberler Emlak&OTO Batman'da icradan satılık 140 metrekare daire! Detaylar netleşti
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