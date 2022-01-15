İzmir Konak'ta 2+1 daire icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. İzmir 3.İcra Dairesi tarafından Konak'ta bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İzmir İl, Konak İlçe, 6686 Ada, 8 Parsel, 1.SÜLEYMANİYE Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi satılacaktır. bağımsız bölümün yer aldığı ana gayrimenkulde Kat irtifakı kuruludur. Parselde 1 adet blok yer almaktadır. Bina Projeye göre zemin+4 kattan müteşekkildir. Binada asansör ve doğalgaz mevcut değildir. Bağımsız bölüm salon, mutfak, 2 oda, banyo-wc, antre ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür. Konu bağımsız bölüm 2+1 olup 01.05.2014 öncesi ruhsat alan binalardan olduğundan Maliye Bakanlığının KDV Genel Tebliğine uygun olarak projeden yapılan ölçüme göre net 60 m2, brüt (duvarlar dahil) 70 m2 alana sahiptir.

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