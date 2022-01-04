Ümraniye’de 58 metrekare daire icradan satışa çıktı

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ümraniye'de bulunan 58 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 340 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 4 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz daire nitelikli ve 1.normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol ön cephede olup, doğu ve güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 58 m² +1,5 m² (balkon alanı) (brüt 66 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; antre, hol, salon, mutfak, 2 adet yatak oda, ve 1 adet banyo ve wc, 1 adet balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı olup, ısıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir.

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