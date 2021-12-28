Sivas Merkez'de dubleks daire icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Sivas İcra Dairesi tarafından Merkez'de bulunan dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Sivas İl, Merkez İlçe, 5028 Ada, 3 Parsel, KILAVUZ Mahalle/Köy,b blok ikinci kat, 12 Nolu Bağımsız bölümde kayıtlı meskendir. Sivas İli Merkez İlçesi Kılavuz Mahallesi 5028 Ada 3 Parsel B Blok 12 B.B yer aldığı Ana Gayrimenkul arsa ve üzerindeki her birisi 13 katlı (B+Z+11N) olan A ve B Bloklardan oluşan siteden ibarettir. taşınmazın bulunduğu B bloğun bodrum katında kapıcı dairesi ve su deposu, sığınak gibi ortak alanlar, zemin katında ve diğer normal katlarda ise her katta 4 adet olmak üzere, konut amaçlı kullanılan meskenler bulunmaktadır. Binanın dış cephesi renkli dış cephe boyası, çatısı ahşap üzeri renkli sac, bina giriş kapısı alüminyum doğrama + aynalı cam merdiven kovası basamak ve sahanlıkları mermerdir.



İlana gitmek için tıklayın