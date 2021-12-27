İnegöl Orhaniye'de 103 metrekare daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire fiyatları)

T.C. İnegöl İcra Dairesi tarafından Merkez'de bulunan 103 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 170 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Bursa İl, İnegöl İlçe, 290 Ada, 23 Parsel, ORHANİYE Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre; Mahallinde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi 290 ada 23 parsel üzerinde bulunan zemin kat ve normal 3 kattan oluşan yapının teras katında yer alan mesken niteliğindeki taşınmaz olduğu; Mimari olarak hol ,salon,2 oda, mutfak, banyo, Wc ve mutfakla bağlantılı balkon kısımlarından oluştuğu ve ruhsatta belirtilen 103 m2 alan bilgisini sağladığı, daire giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC camları çift cam, hol, salon, 2 oda zeminleri laminat parke, banyo Wc zeminleri seramik duvarları fayans olan meskenin mutfak kısmında dolap ve tezgahin bulunduğu görülmüştür.



İlana gitmek için tıklayın