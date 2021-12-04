Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) İstanbul'un Maltepe ilçesinde hayata geçirdiği yeni projesi Tablo Adalar satışa sunuldu. Bahçe katından başlayan Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla öne çıkan proje, toplamda 15 bin 264 metrekare arsa alanında 316 konuttan oluşuyor.

Mimari tasarım ve uygulamaları Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan projenin ana yükleniciliğini Rönesans REC Uluslararası İnşaat üstleniyor. 1+1'den 5+2'e kadar değişen konut tiplerinin yer aldığı proje, E-5 ve Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın hemen yakınında yükseliyor.

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, Aralık 2023'te teslimini planladıkları projenin Maltepe Zümrütevler'de yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Tablo Adalar, sadece manzarasıyla değil, ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük bir potansiyel taşıyor. 2022'yi şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz. Sermaye yapımız itibariyle potansiyel yatırımcılarımız için yatırım yapmaya çok uygun güvenli bir limanız."

YAVUZ KARAMAN