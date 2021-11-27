Tekirdağ Çorlu'da 2+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık ev ilanları)

T.C. Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Çorlu'da bulunan 2+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 216 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Tekirdağ İl, Kapaklı İlçe, 404 Ada, 12 Parsel, KAPAKLI Mahalle/Köy, 1. kat 4 Nolu BB Nolu Bağımsız Bölüm Kapaklı İlçesi, 404 ada, 12 parsel tapu kaydında 803,00 m²arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; 2010 yılı yapı ruhsatlı bodrum+zemin+4 normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dışı mantolama ile kaplı dış cephe boyalıdır. Doğalgaz sistemi çekilmiştir. Asansör mevcuttur.



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