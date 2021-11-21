Folkart Nefes İstanbul projesiyle İstanbul'a Büyükçekmece'den ilk önemli adımını attı

Folkart, İstanbul'daki ilk konut projesini satışa sundu. Folkart Nefes İstanbul'da geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil yaşam tarzına uygun, 3+1'den 6+1'e kadar çeşitli alternatiflerde 96 villa bulunuyor. Geniş bahçeli, özel tasarlanmış villalardan oluşan Folkart Nefes İstanbul, şehrin karmaşasından uzak, Büyükçekmece'de özgürce nefes alan bir yaşam merkezi olacak. Proje, özellikle geniş alanları ile öne çıkıyor. Folkart Nefes İstanbul, yüzde 80'i yeşil alandan oluşan 123 bin metrekarelik arsada inşa ediliyor.

8 PROJE DEVAM EDİYOR

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un doğadan ilham alan, sürdürülebilir ve lüks bir mimarinin hakim olduğu, estetik çizgisi yüksek, tüm yaşam ögelerini bir araya getiren müstakil evlerden oluştuğunu vurguladı. Mesut Sancak, Folkart Nefes İstanbul'un, sadece bir ilk adım olduğunu belirterek, İstanbul'da konut üretmeye yönelik yatırımlarının devam edeceğini bildirdi. Aralarında Folkart Nefes İstanbul'un da bulunduğu 8 proje çalışmasını, aynı anda yürüttüklerini vurgulayan Sancak, söz konusu 8 projenin toplam yatırım değerinin 9 milyar TL'yi bulurken, bugüne kadar İzmir'de 7 milyar TL yatırım değerindeki çok sayıda projenin tamamlanıp ilan edilen tarihte mülk sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

İZMİR'E İMZA ATTI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir'den çıkan en büyük konut ve ofis üreticisi konumunda olan Folkart, 'Nefes İstanbul' projesi dahil, şu anda 9 milyar TL yatırım değerinde, 8 ayrı projeyi aynı anda yürütüyor. Pharmactive İlaç, Volt Motor, Volt Redüktör, Volt Teknoloji gibi sanayide derinleşen şirketleri bünyesinde barındıran Saya Grup iştiraki Folkart, İstanbul ile birlikte Bursa, Ankara, Antalya, Manisa ve Bodrum'da yatırım planlıyor. İmzasını attığı projelerle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Folkart, İstanbul Büyükçekmece'de ilk projesini hayata geçiriyor. Folkart'ın biten ve devam eden projelerinin toplam yatırım değeri 16 milyar TL'yi buluyor.