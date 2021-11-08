Sivas Merkez'de 186 metrekare arsa mahkemeden satılıktır

Sivas 3. Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 186 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 342.408 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 14.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, Kızılırmak Mahallesi, 4216 Ada, 2 Parsel deki 186,00 m² alanlı arsa olarak yer almaktadır. Taşınmaz Kardeşler Mahallesi 51-26 sokak no:49 Merkez/Sivas adresindedir. Güneybatısındaki 51-26 sokağa cephesi 8,4 mt dir. Taşınmaz şehir merkezinin 4,4 km güneydoğusundadır. Yakın çevresinde Şahaboğulları Cami, Abdulhamit Han Cami, Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu ve çok sayıda mesken ağırlıklı yapılaşma yer almaktadır



İlana gitmek için tıklayın