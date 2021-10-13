Muğla Bodrum'da ucuza daire! Mahkeme kararıyla satışta

Bodrum Satış Memurluğu tarafından ilçede bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 800 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz, Blue Bay Home Sitesinde bulunmaktadır. Site içi kapı numarası A-2'dir. Taşınmazın her ne kadar tapuda vasfı pansiyon olarak yazılı ise de; konut olarak kullanıldığı görülmüştür. Bağımsız bölüm salon-açık mutfak, iki adet oda, bir adet banyo-wc ve teras bölümlerinden oluşmaktadır. Meskenin dış kapısı çelik kapı, iç kapılarının ise pres kapı olduğu, iç cephenin alçı sıva ile yapıldığı görülmüştür. Yönetim plânına göre 15 yıllık olan bina 3.sınıf 3A grubu özelliklerinde malzeme ve işçilik ile imâl edilmiş olup, eksiği bulunmamaktadır. Bağımsız bölüm Gündoğan koyuna karşı deniz manzarasına sahiptir.

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