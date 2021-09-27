Konya’da 123 metrekare daire icradan satışa çıktı

Konya 3.İcra Dairesi tarafından Selçuklu'da bulunan 3+1 123 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz 3 oda 1 salon, mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 3 balkondan oluşmaktadır. Balkonlar cam kapama ile kapatılmıştır. Islak hacimlerin zeminleri seramik kaplı, odaların zemini ise laminat parke kaplı durumdadır. Daire giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ise ahşap kapıdır. Pencereler pvc doğramadan imal edilmiş olup ısıcamlıdır. Islak hacimlerin duvarları tavana kadar fayans kaplı vaziyettedir. Diğer mahallerin duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfak alt ve üst dolapları yapılı durumda olup mermer tezgâh mevcuttur. Banyoda duşakabin, klozet ve lavabo vardır.I sınma bireysel sistem, doğalgazlı kalorifer sağlanmaktadır.

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